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February 20, 2018 / 7:16 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Oramed Pharmaceuticals' Unit Enters Clinical Research Organization Services Agreement With Integrium

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Oramed Pharmaceuticals Inc:

* SAYS ON FEB 14, A UNIT ENTERED CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION SERVICES AGREEMENT WITH INTEGRIUM EFFECTIVE AS OF NOV 1, 2017‍​

* SAYS ‍AGREEMENT TO RETAIN INTEGRIUM AS CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION FOR UNIT‘S PLANNED UPCOMING 3-MONTH DOSE-RANGING CLINICAL TRIAL​ - SEC FILING

* SAYS ‍AS CONSIDERATION FOR SERVICES, UNIT TO PAY INTEGRIUM UP TO $7 MILLION TO BE PAID OVER TERM OF ENGAGEMENT, BASED ON ACHIEVEMENT OF SOME MILESTONES​ Source text: (bit.ly/2ETuakT) Further company coverage:

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