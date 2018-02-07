BRIEF-Orange Belgium Q4 Adjusted EBITDA Up At 61.9‍​ Million Euros

Feb 7 (Reuters) - Orange Belgium Sa:
* ORANGE BELGIUM : FINANCIAL INFORMATION FOR THE FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017
* ORANGE BELGIUM GROUP DELIVERED ON ALL ITS 2017 TARGETS. DIVIDEND PROPOSAL OF 0.50 EURO.
* FY 2017: ADJUSTED EBITDA SLIGHTLY UP 0.7 % YOY ON A LIKE-FOR-LIKE BASIS AT GROUP LEVEL
* Q4 2017: + 28K POSTPAID NET ADDS, +3.2 % YOY POSTPAID ARPU GROWTH
* Q4 CONSOLIDATED REVENUE EUR 317.5 MILLION VERSUS EUR 316 MILLION IN REUTERS POLL
* END-Q4 NET FINANCIAL DEBT EUR 312.8 MILLION VERSUS EUR 338.0 MILLION YEAR AGO
* Q4 ADJUSTED EBITDA EUR 61.9 MILLION VERSUS EUR 60.3 MILLION IN REUTERS POLL
* Q4 CAPEX EUR 73.8 MILLION VERSUS EUR 70.4 MILLION IN REUTERS POLL
* END-Q4 TOTAL NUMBER CONNECTED SIM CARDS 4.6 MILLION VERSUS 6.0 MILLION YEAR AGO
* ORANGE BELGIUM REITERATES ITS COMMERCIAL MID-TERM TARGET OF 10 % MARKET SHARE.
* EXPECTS ITS TOTAL SERVICE REVENUES TO GROW IN 2018 FOR THE THIRD YEAR IN A ROW
* AIMS AT AN ADJUSTED EBITDA BETWEEN 280 AND 300 MILLION EUROS IN 2018.
* EXPECTS ITS 2018 CORE INVESTMENT TO REMAIN FAIRLY STABLE COMPARED TO 2017
* NOMINAL CORPORATE INCOME TAX RATE IS REDUCED TO 29.58% IN 2018 AND TO 25% IN 2020
* ON 2018: SEES ADVERSE GROSS REVENUE AND EBITDA IMPACT OF EU ROAMING REGULATION OF EUR 26 AND 17 MLN RESPECTIVELY
* FINANCIAL PERFORMANCE TO BE STRONGLY AFFECTED BY LOSS OF CLOSE TO 30 MILLION EUROS OF MVNO REVENUES IN 2018
* Q4 CABLE RELATED CAPITAL EXPENDITURES EUR 11.3 MLN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)