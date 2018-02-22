BRIEF-Orbital ATK Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $1.10

Feb 22 (Reuters) - Orbital ATK Inc:
* ORBITAL ATK ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* ORBITAL ATK-Q4,FY2017 ADJUSTED NET EARNINGS REDUCED BY HIGHER TAX EXPENSE RESULTING FROM TAX ACT THAT REDUCED NET EARNINGS BY ABOUT $41 MILLION OR $0.71/SHARE
* DUE TO PROPOSED ACQUISITION OF ORBITAL ATK BY NORTHROP GRUMMAN, COMPANY WILL NO LONGER PROVIDE FINANCIAL GUIDANCE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.79, REVENUE VIEW $1.27 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: