FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 8, 2018 / 12:45 PM / a day ago

BRIEF-Orion Group Holdings Reports Q4 Adj Earnings Per Share $0.19

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Orion Group Holdings Inc:

* ORION GROUP HOLDINGS, INC. REPORTS ADJUSTED FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.19 EXCLUDING ITEMS

* ‍QTRLY CONTRACT REVENUES WERE $162.2 MILLION, AN INCREASE OF 12.4%, AS COMPARED TO $144.3 MILLION​ LAST YEAR

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.34

* EXPECT TO SEE SOME BOTTOM LINE IMPROVEMENT IN 2018 AS COMPARED TO 2017

* ORION GROUP HOLDINGS - ‍BACKLOG OF WORK UNDER CONTRACT AS OF DECEMBER 31, 2017 WAS $360.6 MILLION VERSUS BACKLOG UNDER CONTRACT AT DECEMBER 31, 2016 OF $434.0 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $175.9 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.