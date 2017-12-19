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BRIEF-Ose Immunotherapeutics Presents New Data Analysis About Ose-127
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#Healthcare
December 19, 2017 / 7:52 AM / 2 days ago

BRIEF-Ose Immunotherapeutics Presents New Data Analysis About Ose-127

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - OSE IMMUNOTHERAPEUTICS SA:

* OSE IMMUNOTHERAPEUTICS PRESENTS NEW DATA ANALYSIS SUPPORTING CONTINUED DEVELOPMENT OF OSE-127 IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

* OSE-127 SHOWN TO HAVE SIGNIFICANT POTENTIAL IN PATIENTS WITH INFLAMMATORY BOWEL DISEASES (IBD)

* OVEREXPRESSION OF IL-7R IN COLON PREDICTING A NON-RESPONSE TO ANTI-TNFΑ THERAPY.

* ‍OVEREXPRESSION OF IL-7R IN COLON PREDICTING A NON-RESPONSE TO ANTI-TNFΑ THERAPY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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