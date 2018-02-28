BRIEF-Otello Q4 EBITDA $2.9 mln, lags forecast

Feb 28 (Reuters) - Otello Corporation Asa:
* Q4 ADJUSTED EBITDA $2.9 MILLION (REUTERS POLL $6.6 MILLION)
* EXPECTS SKYFIRE TO BE ADJUSTED. EBITDA PROFITABLE IN 2018
* EXPECTS TO SEE REVENUE AND ADJUSTED. EBITDA GROWTH IN BEMOBI IN 2018 VERSUS 2017, AS BEMOBI TAKES THE SUCCESS IN BRAZIL TO A GLOBAL ARENA
* OTELLO: EXPECTS ADCOLONY TO BE ADJUSTED. EBITDA PROFITABLE IN 2018. OVERALL, LONGER TERM GROWTH WILL BE DRIVEN IN PARTICULAR BY OUR MOVE TO MORE PROGRAMMATIC DELIVERY OF ADS AND NEW TECHNOLOGY
* OTELLO: REMAINS POSITIVE ABOUT THE GROUP’S OVERALL GROWTH PROSPECTS
* OTELLO: WITH ADCOLONY, BEMOBI, AND SKYFIRE, OTELLO HAS THREE SCALABLE BUSINESSES FOR THE DIGITAL FUTURE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Joachim Dagenborg)