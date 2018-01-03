FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ovascience Says ‍Reducing Headcount By Approximately 50 Percent​
Sections
Featured
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
North Korea
Trump hails potential Korea talks, credits his firm stance
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
Middle East
Iranian army commander offers to help police suppress unrest
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
Weather
2017 was second hottest year on record, after 2016: data
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 3, 2018 / 9:23 PM / in a day

BRIEF-Ovascience Says ‍Reducing Headcount By Approximately 50 Percent​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Ovascience Inc:

* OVASCIENCESM ANNOUNCES CORPORATE UPDATE

* OVASCIENCE INC - ‍REDUCING HEADCOUNT BY APPROXIMATELY 50 PERCENT​

* OVASCIENCE INC - ‍MAJORITY OF REDUCTION IN PERSONNEL IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY MARCH 2018​

* OVASCIENCE INC - JAMES LILLIE JOINING AS CHIEF SCIENTIFIC OFFICER

* OVASCIENCE INC - ‍AS A RESULT OF REDUCTION IN PERSONNEL, CO EXPECTS TO REALIZE ANNUALIZED COST SAVINGS BEGINNING IN Q2 OF 2018​

* OVASCIENCE INC - ‍ESTIMATES THAT IT WILL INCUR ONE-TIME COSTS OF APPROXIMATELY $1.0 MILLION TO $1.5 MILLION RELATED TO RESTRUCTURING PLAN​

* OVASCIENCE INC - ‍PLANS TO INITIATE A MULTI-CENTER, PROSPECTIVE, CONTROLLED, PHASE 1B/2A CLINICAL TRIAL OF OVAPRIME​

* OVASCIENCE INC - ‍EXPECTS TO BEGIN PATIENT ENROLLMENT IN FIRST HALF OF 2018 AND TO REPORT INITIAL CLINICAL DATA IN 2019​ FROM PLANNED OVAPRIME TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.