FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Oxford Lane Capital Says Entered Into A $42.5 Mln Repurchase Transaction With Nomura Securities International
Sections
Featured
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
Iran
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
TV content wars will have grisly season finale
Breakingviews
TV content wars will have grisly season finale
Cold wave in India
Editor's Picks
Cold wave in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 2, 2018 / 10:31 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Oxford Lane Capital Says Entered Into A $42.5 Mln Repurchase Transaction With Nomura Securities International

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Oxford Lane Capital Corp:

* OXFORD LANE CAPITAL CORP. ANNOUNCES THAT IT HAS ENTERED INTO A $42.5 MILLION REPURCHASE TRANSACTION WITH NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC

* OXFORD LANE CAPITAL - PURSUANT TO THE MASTER REPURCHASE AGREEMENT & A TRANSACTION CONFIRMATION, CO ENTERED INTO A REPURCHASE TRANSACTION WITH NOMURA

* OXFORD LANE CAPITAL - AS PER REPURCHASE TRANSACTION, CO SOLD COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION SECURITIES TO NOMURA WITH A MARKET VALUE OF ABOUT $106.2 MILLION

* OXFORD LANE- ‍AT END OF REPO TERM, CO OBLIGATED TO REPURCHASE SECURITIES FROM NOMURA, NOMURA TO SELL SECURITIES TO CO, FOR ORIGINAL PRICE PLUS COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.