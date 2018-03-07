FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Consumer Goods and Retail
March 7, 2018 / 7:12 AM / a day ago

BRIEF-Paddy Power Betfair ‍FY earnings up 18 pct, beats guidance

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Paddy Power Betfair Plc:

* ‍UNDERLYING EBITDA UP 18% TO £473M, HIGHER THAN OUR PREVIOUS GUIDANCE RANGE​

* ‍FINAL DIVIDEND OF 135P PER SHARE, RESULTING IN TOTAL DIVIDENDS FOR YEAR UP 21 PERCENT​

* ‍CONTINUED STRONG CASH GENERATION, WITH UNDERLYING FREE CASH FLOW UP 57% TO £395M​

* ‍EUROPEAN PLATFORM INTEGRATION COMPLETED IN JANUARY 2018 AND RESOURCES NOW FOCUSED ON DEVELOPING CUSTOMER FACING PRODUCTS​

* ‍TARGETING LEVERAGE OF BETWEEN 1X AND 2X NET DEBT TO EBITDA IN MEDIUM TERM TO IMPROVE EFFICIENCY OF GROUP’S CAPITAL STRUCTURE​

* ‍ADDITIONAL C.£20M INVESTMENT IN MARKETING AND CUSTOMER PROPOSITION PLANNED IN 2018 TO BOOST PADDY POWER BRAND IN UK, BETFAIR IN INTERNATIONAL MARKETS​

* ‍NEW FINANCIAL YEAR HAS STARTED AS 2017 ENDED, WITH SPORTING RESULTS FAVOURING BOOKMAKERS​

* ‍SUSTAINED PERIOD OF BOOKMAKER FRIENDLY RESULTS HAS, HOWEVER, SIGNIFICANTLY AFFECTED CUSTOMER ACTIVITY​ Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.