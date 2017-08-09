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BRIEF-Paion H1 net loss narrows to 5.8 million euros
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August 9, 2017 / 5:42 AM / 5 days ago

BRIEF-Paion H1 net loss narrows to 5.8 million euros

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - PAION AG:

* ‍IN FIRST HALF-YEAR 2017, REVENUES WERE EUR 4.1 MILLION​

* ‍NET LOSS FOR FIRST HALF-YEAR 2017 WAS EUR 5.8 MILLION COMPARED TO A NET LOSS OF EUR 13.2 MILLION IN PRIOR-YEAR PERIOD​

* ‍H1 RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES AMOUNTED TO EUR 9.9 MILLION, A DECREASE OF EUR 2.2 MILLION COMPARED TO FIRST HALF-YEAR 2016​

* ‍IN 2017, PAION EXPECTS REVENUES OF APPROXIMATELY EUR 5.8 MILLION​

* FY ‍NET LOSS IS EXPECTED TO BE BETWEEN EUR 12 MILLION AND EUR 14 MILLION, A DECREASE COMPARED TO PRIOR YEAR (2016: EUR 20.1 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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