BRIEF-Paion H1 net loss narrows to 5.8 million euros

Aug 9 (Reuters) - PAION AG:
* NET LOSS FOR FIRST HALF-YEAR 2017 WAS EUR 5.8 MILLION COMPARED TO A NET LOSS OF EUR 13.2 MILLION IN PRIOR-YEAR PERIOD
* H1 RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES AMOUNTED TO EUR 9.9 MILLION, A DECREASE OF EUR 2.2 MILLION COMPARED TO FIRST HALF-YEAR 2016
* IN 2017, PAION EXPECTS REVENUES OF APPROXIMATELY EUR 5.8 MILLION
* FY NET LOSS IS EXPECTED TO BE BETWEEN EUR 12 MILLION AND EUR 14 MILLION, A DECREASE COMPARED TO PRIOR YEAR (2016: EUR 20.1 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)