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BRIEF-Palm Hills secures reduction of interest rates on existing debt
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July 31, 2017 / 6:13 AM / 6 days ago

BRIEF-Palm Hills secures reduction of interest rates on existing debt

1 Min Read

July 31 (Reuters) - PALM HILLS DEVELOPMENTS COMPANY :

* CONCLUDES NEGOTIATIONS WITH LENDING BANKS AND RECEIVES APPROVAL ON REDUCTION OF INTEREST RATES APPLICABLE TO BULK OF ITS EXISTING DEBT

* INTEREST RATE APPLICABLE TO SYNDICATED MEDIUM TERM LOAN OF EGP 2.4 BILLION WILL BE REDUCED FROM 3.25 PERCENT OVER LENDING CORRIDOR RATE TO 1.75 PERCENT

* INTEREST RATE APPLICABLE TO SYNDICATED MEDIUM TERM LOAN OF EGP 750 MILLION WILL DECREASE FROM 2.9 PERCENT OVER LENDING CORRIDOR RATE TO 1.9 PERCENT

* REDUCTION IN INTEREST RATES WILL RESULT IN TOTAL SAVINGS OF C.EGP 100 MILLION ON FINANCING COSTS TO PHD OVER TENOR OF LOANS Source text for Eikon: Further company coverage:

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