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#Consumer Goods and Retail
December 13, 2017 / 1:49 PM / a day ago

BRIEF-Pandox Acquires Hotel Portfolio In The UK And Ireland

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - PANDOX AB:

* (PUBL) ACQUIRES HOTEL PORTFOLIO IN THE UK AND IRELAND WITH FATTAL HOTELS GROUP AS OPERATING PARTNER

* ‍TOTAL ACQUISITION PRICE AMOUNTS TO MGBP 800 ON A DEBT FREE BASIS,​

* ‍TRANSACTION IS MADE WITH FATTAL HOTELS GROUP (“LEONARDO”) AS OPERATING PARTNER​

* - ‍ACQUISITION IS FULLY FINANCED BY A NEW BANK LOAN, EXISTING CREDIT FACILITIES AND A LOAN FROM LEONARDO OF MGBP 120

* ‍WHOLE CASH EARNINGS ARE EXPECTED TO INCREASE BY APPROXIMATELY MSEK 200 DURING 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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