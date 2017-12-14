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#Consumer Goods and Retail
December 14, 2017 / 4:40 PM / a day ago

BRIEF-Pandox evaluates conditions to carry out directed share issue

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Pandox:

* PANDOX EVALUATES THE CONDITIONS TO CARRY OUT A DIRECTED SHARE ISSUE

* SAYS ‍HAS MANDATED ABG SUNDAL COLLIER, DNB MARKETS, HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS AND SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN TO EVALUATE CONDITIONS FOR A DIRECTED ISSUE OF NOT MORE THAN 10,000,000 CLASS B SHARES​

* SAYS ‍COMPANY INTENDS TO USE POTENTIAL PROCEEDS TO FINANCE ACQUISITIONS AND INCREASE COMPANY‘S FINANCIAL FLEXIBILITY TO ENABLE CONTINUED VALUE CREATION

* EIENDOMSSPAR SVERIGE AB AND CHRISTIAN SUNDT AB HAVE IN ADDITION EXPRESSED THEIR INTEREST IN SUBSCRIBING FOR SHARES CORRESPONDING TO NOT MORE THAN MSEK 225 IN TOTAL

* AMF HAS EXPRESSED INTEREST IN SUBSCRIBING FOR SHARES CORRESPONDING TO NOT MORE THAN MSEK 225

* ALECTA, HANDELSBANKEN FONDER AND SWEDBANK ROBUR HAVE FURTHER EXPRESSED INTEREST IN SUBSCRIBING FOR SHARES IN THE SHARE ISSUE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)

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