FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Papa Murphy's Announces Changes To Board Of Directors
Sections
Featured
India to become world's fifth largest economy in 2018
Top News
India to become world's fifth largest economy in 2018
Anderson 'gutted' for hapless debutant Curran
Cricket
Anderson 'gutted' for hapless debutant Curran
Financial crisis leaves Rio ballerinas struggling
Editor's picks
Financial crisis leaves Rio ballerinas struggling
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 21, 2017 / 9:22 PM / 5 days ago

BRIEF-Papa Murphy's Announces Changes To Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Papa Murphy’s Holdings Inc:

* PAPA MURPHY’S ANNOUNCES CHANGES TO BOARD OF DIRECTORS AS PART OF REFRESH INITIATIVE

* PAPA MURPHY‘S - ADDING TWO NEW INDEPENDENT DIRECTORS, ALEXANDER MATINA AND NOAH ELBOGEN TO BOARD

* PAPA MURPHY‘S HOLDINGS - NEWLY RECONSTITUTED BOARD WILL COMPRISE TEN DIRECTORS, SEVEN OF WHOM ARE INDEPENDENT

* PAPA MURPHY‘S - MATINA, ELBOGEN ADDED TO BOARD IN CONNECTION WITH COOPERATION AGREEMENT AMONG CO, MFP PARTNERS L.P.

* PAPA MURPHY‘S HOLDINGS - MFP, MISADA CAPITAL HOLDINGS AGREED TO CERTAIN CUSTOMARY STANDSTILL AND OTHER PROVISIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.