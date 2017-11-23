BRIEF-Paragon Banking says FY pretax profit rose 1.1 pct

Nov 23 (Reuters) - Paragon Banking Group Plc:
* FY UNDERLYING PROFITS ROSE BY 1.0% TO £145.2 MILLION DURING YEAR (2016: £143.8 MILLION)
* UK MORTGAGE MARKET IS CURRENTLY FINELY BALANCED AND THERE IS POTENTIAL FOR CONSIDERABLE VOLATILITY
* DATA WOULD INDICATE THAT MARKET HAS BEEN MORE ROBUST THAN SOME MEDIA REPORTS WOULD SUGGEST
* MORTGAGE TRANSACTIONS HAVE ALSO BEEN ON INCREASE, WITH ADVANCES INCREASING AT A SHARPER RATE THAN HOUSING TRANSACTIONS
* FY UNDERLYING PROFIT ROSE BY 1.0% TO £145.2 MILLION (2016: £143.8 MILLION)
* STRENGTH OF FIRST-TIME BUYER SEGMENT, SUPPORTED BY GOVERNMENT‘S HELP-TO-BUY SCHEME, IS CLEARLY BOLSTERING HOUSING TRANSACTIONS
* HOUSE PRICES ACROSS COUNTRY HAVE SEEN MODEST INCREASES IN PERIOD AND MARKET REMAINS STABLE
* FY EPS UP 6.4% TO 43.1P (2015: 40.5P) AND UNDERLYING ROTE IMPROVED TO 13.4% (2016: 12.9%)
* BUY-TO-LET MARKET IN PARTICULAR HAS BEEN DISRUPTED THROUGH A SERIES OF GOVERNMENT AND REGULATORY INTERVENTIONS
* BOARD IS PROPOSING FINAL DIVIDEND OF 11.0 PENCE PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)