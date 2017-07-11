FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a month ago
BRIEF-Patrizia Immobilien to issue bonus shares
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
COMPANY RESULTS
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
Former Syrian rebels flee, hide from army conscription
Middle East
Former Syrian rebels flee, hide from army conscription
Indian security forces in Kashmir
PHOTO FOCUS
Indian security forces in Kashmir
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 11, 2017 / 8:04 AM / a month ago

BRIEF-Patrizia Immobilien to issue bonus shares

1 Min Read

July 11 (Reuters) - PATRIZIA IMMOBILIEN AG

* DGAP-NEWS: PATRIZIA IMMOBILIEN AG: ANNOUNCEMENT CONCERNING THE CAPITAL INCREASE FROM COMPANY FUNDS AND THE ISSUANCE OF BONUS SHARES

* ‍TO INCREASE COMPANY'S SHARE CAPITAL FROM ITS OWN FUNDS BY EUR 8.4 MILLION TO EUR 92.4 MILLION​

* SHARES WILL BE DISTRIBUTED TO SHAREHOLDERS OF PATRIZIA IMMOBILIEN AG IN A RATIO OF 10:1

* TO ISSUE 8.4 MILLION NEW REGISTERED NO-PAR VALUE SHARES WITH A NOTIONAL PORTION OF SHARE CAPITAL OF EUR 1.00 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.