FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 10:10 PM / Updated a day ago

BRIEF-Pattern Energy To Enter Japan Market With Series Of Transactions

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Pattern Energy Group Inc:

* PATTERN ENERGY TO ENTER JAPAN MARKET WITH ACQUISITION OF PROJECTS AND A MODEST INVESTMENT IN DEVELOPMENT

* PATTERN ENERGY GROUP INC - ‍CASH PURCHASE PRICE FOR 122 MW TSUGARU PROJECT IS APPROXIMATELY $194.0 MILLION​

* PATTERN ENERGY GROUP INC - DEALS TO ACQUIRE 206 MEGAWATTS OF OWNED CAPACITY IN PROJECTS FROM PATTERN ENERGY GROUP LP AND GREEN POWER INVESTMENTS​

* PATTERN ENERGY GROUP INC - ‍ADDITIONAL INVESTMENT IN PATTERN ENERGY GROUP 2 LP TO FUND ACQUISITION OF A CONTROLLING INTEREST IN GPI​

* PATTERN ENERGY - TSUGARU PROJECT DEAL TO BE FINANCED SUCH THAT NO CORPORATE CAPITAL FROM CO IS REQUIRED UNTIL COMMENCEMENT OF COMMERCIAL OPERATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.