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BRIEF-Peach Property Group Acquires Additional Portfolio In Bochum
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December 19, 2017 / 6:07 AM / 2 days ago

BRIEF-Peach Property Group Acquires Additional Portfolio In Bochum

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - PEACH PROPERTY GROUP AG:

* PTA-ADHOC: PEACH PROPERTY GROUP AG: ACQUISITION OF AN ADDITIONAL PORTFOLIO IN BOCHUM - NUMBER OF APARTMENTS LIFTED TO ALMOST 7,000 UNITS

* ‍ACQUISITION OF 172 RESIDENTIAL UNITS IN BOCHUM IN FORM OF SHARE DEAL​

* ‍TOTAL RESIDENTIAL LETTING SPACE INCREASES TO AROUND 445,300 SQUARE METERS​

* ‍ANNUAL TARGET RENTAL INCOME INCREASES BY AROUND CHF 1 MILLION TO CHF 34 MILLION​

* ‍TRANSACTION EXPECTED TO CLOSE IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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