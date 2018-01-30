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January 30, 2018 / 9:56 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Peak Resorts Says Raising Funds For More Development Projects At Mount Snow Ski Resort

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Peak Resorts Inc:

* PEAK RESORTS INC - HAS BEGUN RAISING FUNDS FOR ADDITIONAL DEVELOPMENT PROJECTS AT ITS MOUNT SNOW SKI RESORT - SEC FILING

* PEAK RESORTS - PROJECTS ARE EXPECTED TO COST ABOUT $94.0 MILLION AND CO INTENDS TO FUND PROJECTS WITH PROCEEDS FROM AN OFFERING AND LOAN FINANCING

* PEAK RESORTS - PART OF FUNDS FOR MOUNT SNOW DEVELOPMENT PROJECTS BEING RAISED VIA OFFERING OF LIMITED PARTNERSHIP INTERESTS BY CARINTHIA RESIDENTIAL Source text - bit.ly/2EqwM7n Further company coverage:

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