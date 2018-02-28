FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 28, 2018 / 2:39 PM / a day ago

BRIEF-Penn National Gaming Says On Feb 23, Entered Into That Certain First Amendment Among Co, Certain Units Of Co

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Penn National Gaming Inc:

* PENN NATIONAL GAMING SAYS ON FEB 23, ENTERED INTO THAT CERTAIN FIRST AMENDMENT AMONG CO, CERTAIN UNITS OF CO - SEC FILING

* PENN NATIONAL GAMING INC - AMENDED THE AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT DATED AS OF JAN 19, 2017

* PENN NATIONAL GAMING INC - CLOSING AMENDMENTS, AMONG OTHER THINGS, EXTEND MATURITY DATE OF REVOLVING CREDIT FACILITY AND TERM LOAN A CREDIT FACILITY

* PENN NATIONAL-AMENDMENT PERMIT UPTO $100 MILLION OF BORROWINGS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY ON LIMITED CONDITIONALITY RELATED WITH DEAL WITH PINNACLE Source text: (bit.ly/2BVTghe) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.