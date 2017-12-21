BRIEF-Peptonic Medical Enters Tech Transfer Agreement With Orion

Dec 21 (Reuters) - Peptonic Medical Ab:
* PEPTONIC MEDICAL AND ORION ENTER VAGIVITAL™ TECH TRANSFER AGREEMENT
* ENTERED A TECH TRANSFER AGREEMENT WITH ORION CORPORATION, HEADQUARTERED IN ESPOO, FINLAND
* UNDER AGREEMENT, TWO COMPANIES WILL EXCHANGE INFORMATION AND COLLABORATE
* - TO PREPARE FOR COMMERCIAL MANUFACTURE OF VAGIVITAL™ - A PRODUCT THAT PEPTONIC PLANS TO LAUNCH IN 2018
* COMPANIES SIGNED TERMS SHEET FOR A FINAL AGREEMENT REGARDING COMMERCIAL MANUFACTURE OF VAGIVITAL™ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)