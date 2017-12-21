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#Healthcare
December 21, 2017 / 8:01 AM / 5 days ago

BRIEF-Peptonic Medical Enters Tech Transfer Agreement With Orion

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Peptonic Medical Ab:

* PEPTONIC MEDICAL AND ORION ENTER VAGIVITAL™ TECH TRANSFER AGREEMENT

* ‍ENTERED A TECH TRANSFER AGREEMENT WITH ORION CORPORATION, HEADQUARTERED IN ESPOO, FINLAND​

* ‍UNDER AGREEMENT, TWO COMPANIES WILL EXCHANGE INFORMATION AND COLLABORATE

* - ‍TO PREPARE FOR COMMERCIAL MANUFACTURE OF VAGIVITAL™ - A PRODUCT THAT PEPTONIC PLANS TO LAUNCH IN 2018​

* ‍COMPANIES SIGNED TERMS SHEET FOR A FINAL AGREEMENT REGARDING COMMERCIAL MANUFACTURE OF VAGIVITAL™​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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