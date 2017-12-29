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BRIEF-Pershing Square Announces Agreement To Settle Lawsuits Related To Allergan
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December 29, 2017 / 5:54 PM / a day ago

BRIEF-Pershing Square Announces Agreement To Settle Lawsuits Related To Allergan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Pershing Square Holdings Ltd:

* PERSHING SQUARE ANNOUNCES AGREEMENT IN PRINCIPLE TO SETTLE LAWSUITS RELATED TO ALLERGAN

* VALEANT ORIGINALLY AGREED TO PAY 60% SETTLEMENT COST; VALEANT, CO HAD DIFFERENT VIEWS ON DESIRABILITY,TIMING OF SETTLING CASE

* PERSHING SQUARE HAD PREVIOUSLY SET ASIDE $75 MILLION IN LEGAL RESERVES RELATED TO THE ALLERGAN CASE

* INCREMENTAL COST OF SETTLING LITIGATION WILL REDUCE PSH‘S & PRIVATE FUNDS’ PERFORMANCE AND NET ASSET VALUE BY 132 BASIS POINTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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