FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-PG&E Announces Suspension Of Dividend, Citing Uncertainty Related To Causes And Potential Liabilities Associated With Northern California Wildfires
Sections
Featured
Stocks may hold on to their gains
Markets Weekahead
Stocks may hold on to their gains
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
CHRISTMAS
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
ASIA
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 20, 2017 / 10:21 PM / 5 days ago

BRIEF-PG&E Announces Suspension Of Dividend, Citing Uncertainty Related To Causes And Potential Liabilities Associated With Northern California Wildfires

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - PG&E Corp:

* PG&E ANNOUNCES SUSPENSION OF DIVIDEND, CITING UNCERTAINTY RELATED TO CAUSES AND POTENTIAL LIABILITIES ASSOCIATED WITH NORTHERN CALIFORNIA WILDFIRES

* PG&E - DETERMINED TO SUSPEND QTRLY DIVIDEND, BEGINNING WITH Q4, CITING UNCERTAINTY RELATED TO LIABILITIES ASSOCIATED WITH NORTHERN CALIFORNIA WILDFIRES

* PG&E- BOARD OF CORP‘S UTILITY UNIT, PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO, DETERMINED TO SUSPEND DIVIDEND ON UTILITY‘S PREFERRED STOCK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.