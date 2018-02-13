BRIEF-Phillips 66 And Berkshire Hathaway Announce Share Repurchase Agreement

Feb 13 (Reuters) - Phillips 66:
* AND BERKSHIRE HATHAWAY ANNOUNCE SHARE REPURCHASE AGREEMENT
* SAYS IT HAS AGREED TO REPURCHASE 35 MILLION SHARES OF PHILLIPS 66 COMMON STOCK FROM A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF BERKSHIRE HATHAWAY INC.
* THE $3.3 BILLION REPURCHASE IS EXPECTED TO CLOSE ON FEB. 14, 2018
* TRANSACTION IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EARNINGS PER SHARE AND POSITIVE FOR VALUATION
* AFTER TRANSACTION, CO WILL HAVE 466.5 MILLION SHARES OUTSTANDING OF WHICH BERKSHIRE WILL HAVE AN EQUITY OWNERSHIP INTEREST IN 45.7 MILLION SHARES
* AGREED TO REPURCHASE 35 MILLION SHARES OF PHILLIPS 66 COMMON STOCK FROM UNIT OF BERKSHIRE HATHAWAY INC FOR $93.725 PER SHARE
* WARREN BUFFETT SAYS “WE REMAIN ONE OF PHILLIPS 66‘S LARGEST SHAREHOLDERS AND PLAN TO CONTINUE TO HOLD STOCK FOR LONG TERM”
* BUFFETT SAYS TRANSACTION SOLELY MOTIVATED BY “OUR DESIRE TO ELIMINATE REGULATORY REQUIREMENTS” THAT COME WITH OWNERSHIP LEVELS ABOVE 10 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: