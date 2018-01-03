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BRIEF-Pier 1 Imports Inc Says Appointed Nancy Walsh As CFO
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#Regulatory News
January 3, 2018 / 9:33 PM / a day ago

BRIEF-Pier 1 Imports Inc Says Appointed Nancy Walsh As CFO

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Pier 1 Imports Inc:

* PIER 1 IMPORTS BRINGS IN NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER TO EMBARK ON STRATEGIC PLAN

* PIER 1 IMPORTS INC - APPOINTMENT OF NANCY WALSH AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO

* PIER 1 IMPORTS INC - DARLA RAMIREZ WILL STEP DOWN AS INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER WHEN WALSH‘S APPOINTMENT BECOMES EFFECTIVE

* PIER 1 IMPORTS INC - WALSH JOINS PIER 1 IMPORTS FROM BON-TON STORES INC

* PIER 1 IMPORTS SAYS DARLA RAMIREZ WILL CONTINUE TO SERVE AS CO‘S PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER AND VP - CONTROLLER OF CO‘S OPERATING UNITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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