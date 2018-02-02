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February 2, 2018 / 9:06 AM / a day ago

BRIEF-Ping An Insurance Group Co Of China Completes Private Equity Fundraising For Its Technology Businesses​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - Ping An Insurance Group Co Of China Ltd :

* ‍PRE-IPO FUNDRAISING OF PING AN GOOD DOCTOR HAS BEEN COMPLETED WITH A SIZE OF US$400 MILLION​

* ‍PING AN GOOD DOCTOR‘S LISTING APPLICATION HAS BEEN SUBMITTED TO STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED​

* ‍ANNOUNCES COMPLETION OF PRIVATE EQUITY FUNDRAISING FOR ITS TECHNOLOGY BUSINESSES​

* ROUND A FINANCING FOR ONECONNECT HAS BEEN COMPLETED WITH A SIZE OF US$650 MILLION

* ‍A ROUND FINANCING FOR PING AN HEALTHCARE TECHNOLOGY HAS BEEN COMPLETED WITH A SIZE OF US$1.15 BILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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