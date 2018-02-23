FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 23, 2018 / 1:54 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Pinnacle West Capital Reports Q4 EPS Of $0.19

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Pinnacle West Capital Corp:

* PINNACLE WEST REPORTS 2017 FULL-YEAR AND FOURTH-QUARTER RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.19

* ‍FOR 2018, PINNACLE WEST ESTIMATES ITS CONSOLIDATED EARNINGS GUIDANCE WILL BE IN RANGE OF $4.35 TO $4.55 PER DILUTED SHARE​

* ‍FOR 2018, PINNACLE WEST EXPECTS TO ACHIEVE A CONSOLIDATED EARNED RETURN ON AVERAGE COMMON EQUITY OF MORE THAN 9.5 PERCENT​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.41 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY OPERATING REVENUES $759.7 MILLION VERSUS $739.2 MILLION

* Q4 REVENUE VIEW $766.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.