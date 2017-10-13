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BRIEF-Pittards says ‍devaluation in currency will have no adverse effects on trading performance​
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#Consumer Goods and Retail
October 13, 2017 / 6:09 AM / in 8 days

BRIEF-Pittards says ‍devaluation in currency will have no adverse effects on trading performance​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - PITTARDS PLC:

* ‍NOTES THAT WITH EFFECT 11 OCTOBER 2017 ETHIOPIAN GOVERNMENT HAS DEVALUED ITS CURRENCY BY 15%​

* ‍DEVALUATION IN CURRENCY WILL HAVE NO ADVERSE EFFECTS ON COMPANY‘S TRADING PERFORMANCE​

* ‍THERE WILL BE SOME ADVERSE BALANCE SHEET ADJUSTMENTS ARISING ON CONSOLIDATION OF ETHIOPIAN ASSETS AT YEAR END​

* ‍CURRENTLY ESTIMATED THAT THESE ADJUSTMENTS WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY £1 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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