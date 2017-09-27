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BRIEF-Pixium Vision announces updates on its epi-retinal Iris II bionic vision system
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September 27, 2017 / 5:12 AM / in 21 days

BRIEF-Pixium Vision announces updates on its epi-retinal Iris II bionic vision system

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - PIXIUM VISION SA

* PIXIUM VISION ANNOUNCES UPDATES ON ITS EPI-RETINAL IRIS®II BIONIC VISION SYSTEM

* ‍6-MONTH FOLLOW-UP DEMONSTRATES THAT IRIS(®)II IMPROVES VISUAL PERFORMANCE AND HAS A FAVORABLE SAFETY PROFILE​

* ‍A SHORTER THAN EXPECTED LIFESPAN OF DEVICE WAS NOTICED IN THIS SET OF PATIENTS​

* NONETHELESS DECIDED TO TEMPORARILY HALT NEW IMPLANTATIONS

* ‍SHORTER THAN EXPECTED LIFESPAN OF DEVICE PRESENTS NO RISK TO IMPLANTED PATIENTS​

* ‍FIRST COMMERCIAL IRIS(®)II IMPLANT CARRIED OUT IN SPAIN WAS SUCCESSFULLY ACTIVATED RECENTLY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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