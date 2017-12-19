FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-PlayAGS Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln – SEC Filing
Sections
Featured
Full Brexit in January 2021 as EU sets transition deadline
WORLD
Full Brexit in January 2021 as EU sets transition deadline
Offshore oil searches back in fashion - just not in Asia
Oil Exploration
Offshore oil searches back in fashion - just not in Asia
Broad not up to it, Cook has 'scars', says Australia's Johnson
CRICKET
Broad not up to it, Cook has 'scars', says Australia's Johnson
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 19, 2017 / 7:18 PM / in a day

BRIEF-PlayAGS Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln – SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) -

* PLAYAGS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* PLAYAGS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “AGS”

* PLAYAGS INC SAYS CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK SECURITIES, JEFFERIES, MACQUARIE CAPITAL ARE AMONG UNDERWRITERS TO THE IPO

* PLAYAGS INC SAYS BOFA MERRILL LYNCH, CITIGROUP, NOMURA, STIFEL, SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY ARE ALSO AMONG THE UNDERWRITERS TO THE IPO

* PLAYAGS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.