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February 22, 2018 / 7:54 AM / 2 days ago

BRIEF-Playtech Posts FY Adjusted Net Profit At ‍231.4​ Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Playtech Plc:

* FY ADJUSTED EBITDA AT ‍322.1​ MILLION EUROS VERSUS 302.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* ‍FY REVENUE AT EUR 807.1M VERSUS EUR 708.6M​ YEAR AGO

* ‍AVERAGE DAILY REVENUE IN B2B GAMING DIVISION FOR FIRST 51 DAYS OF Q1 2018, WAS DOWN 11% ON Q1 2017​

* FY ADJUSTED NET PROFIT AT ‍231.4​ MILLION EUROS VERSUS 202.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* ‍EXCLUDING ASIA, AVERAGE DAILY REVENUE IN B2B GAMING DIVISION FOR FIRST 51 DAYS OF Q1 2018 WAS UP 3% ON Q1 2017​

* FY FINANCIAL DIVISION REVENUE OF ‍84.9​ MILLION EUROS VERSUS 65.6 MILLION EUROS YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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