BRIEF-Plexus Q1 GAAP Loss Per Share $2.93

Jan 17 (Reuters) - Plexus Corp:
* PLEXUS ANNOUNCES FISCAL FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.75 EXCLUDING ITEMS
* Q1 REVENUE $677 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $685.1 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.81 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82, REVENUE VIEW $693.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - IN QUARTER, $3.59 PER SHARE OF TAX EXPENSE DUE TO ESTIMATED IMPACT OF U.S. TAX CUTS & JOBS ACT
* - Q2 2018 GUIDANCE EXCLUDES ANY ADDITIONAL IMPACT RELATED TO U.S. TAX REFORM
* - PROJECT FREE CASH FLOW FOR FISCAL 2018 TO EXCEED $100 MILLION
* - EXPECT MARGINS TO BE UNDER PRESSURE IN CURRENT QUARTER DUE TO MULTIPLE PROGRAM RAMPS AND SEASONAL PAYROLL HEADWINDS Source text for Eikon: Further company coverage: