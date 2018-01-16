FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
January 16, 2018 / 10:55 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-PNFP Reports Q4 Diluted Earnings Per Share Of $0.35

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Pinnacle Financial Partners Inc:

* PNFP REPORTS DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $0.35 FOR 4Q 2017

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.35

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.92 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PINNACLE FINANCIAL PARTNERS - ‍REVENUES FOR QUARTER ENDED DEC. 31, 2017 WERE $211.2 MILLION, UP 75.8 PERCENT

* ‍EXCLUDING ITEMS, QTRLY EARNINGS PER SHARE WAS $0.97​

* PINNACLE FINANCIAL PARTNERS - ‍NET INTEREST INCOME FOR QUARTER ENDED DEC. 31, 2017 WAS $174.7 MILLION COMPARED TO $89.4 MILLION FOR Q4 OF 2016​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94, REVENUE VIEW $224.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.