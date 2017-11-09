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BRIEF-Poland's Cyfrowy Polsat Q3 net profit down at 242.9 mln zlotys, below forecast
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November 9, 2017 / 5:11 AM / in a day

BRIEF-Poland's Cyfrowy Polsat Q3 net profit down at 242.9 mln zlotys, below forecast

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - CYFROWY POLSAT SA

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q1-Q3 NET PROFIT AT 813.5 ‍​ MILLION ZLOTYS VERSUS 820 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q3 NET PROFIT AT 242.9‍​ MILLION ZLOTYS VERSUS 249 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q3 EBITDA AT 851.1 ‍​ MILLION ZLOTYS VERSUS 856 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* POLAND‘S CYFROWY POLSAT SAYS Q3 REVENUE AT ‍​2.39 BILLION ZLOTYS VERSUS 2.37 BILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL Source text for Eikon: Link to Reuters poll: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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