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BRIEF-Pollux Properties Updates On Termination Of Main Contractor​
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December 13, 2017 / 10:38 AM / a day ago

BRIEF-Pollux Properties Updates On Termination Of Main Contractor​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Pollux Properties Ltd:

* ‍REFERS TO COMPANY‘S ANNOUNCEMENT IN RELATION TO TERMINATION OF MAIN CONTRACTOR.​

* UPDATE SHAREHOLDERS THAT POLLUX TREASURES HAS MADE A CALL ON PERFORMANCE BOND POLICY FOR AN AMOUNT OF S$1.4 MILLION​

* ‍POLLUX TREASURES CONTINUES TO PURSUE ALL RELATED COSTS AND CLAIMS ON TERMINATION OF MAIN CONTRACTOR & ENGAGEMENT OF NEW CONTRACTOR​

* DELAY OF PROJECT WILL HAVE A MATERIAL IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE AND POSITION OF GROUP FOR FINANCIAL YEAR ENDING 31 MARCH 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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