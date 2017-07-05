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BRIEF-Polygiene increase financial targets for period 2017-2022
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July 5, 2017 / 5:05 AM / a month ago

BRIEF-Polygiene increase financial targets for period 2017-2022

1 Min Read

July 5 (Reuters) - POLYGIENE AB:

* ACCORDING TO NEW TARGETS, POLYGIENE SHOULD HAVE NET SALES OF MORE THAN SEK 400 MILLION, THROUGH ORGANIC GROWTH

* POLYGIENE SHOULD HAVE NET SALES OF MORE THAN SEK 400 MILLION FOR PERIOD 2017-2022

* BOARD OF DIRECTORS INCREASES FINANCIAL TARGETS FOR POLYGIENE FOR PERIOD 2017 - 2022

* EBIT MARGIN OF MORE THAN 20 PERCENT AT LATEST IN YEAR 2022

* ACCORDING TO NEW TARGETS, POLYGIENE SHOULD HAVE EBIT MARGIN OF MORE THAN 20 PERCENT AT LATEST IN YEAR 2022. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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