BRIEF-Popular Inc Reports Qtrly Loss Per Share Of $1.01‍​

Jan 23 (Reuters) - Popular Inc:
* POPULAR INC QTRLY NET INTEREST INCOME $387.2 MILLION VERSUS $355.4 MILLION
* POPULAR-Q4 NET LOSS REFLECTS NON-CASH INCOME TAX EXPENSE OF $168.4 MILLION, RELATED TO IMPACT OF FEDERAL TAX CUT AND JOBS ACT ON U.S. DEFERRED TAX ASSET
* POPULAR INC - “Q4 RESULTS WERE ALSO IMPACTED BY EFFECTS OF HURRICANES MARIA AND IRMA”
* POPULAR INC - FOR Q4, CO ESTIMATES THAT REVENUE CAPTIONS RESULTED IN A DECREASE IN INCOME OF ABOUT $20 MILLION WHEN COMPARED TO PRE-HURRICANE LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage: