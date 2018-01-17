FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
January 17, 2018 / 12:46 PM / a day ago

BRIEF-Positive Profit Warning For 2018 From As Pro Kapital Grupp

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - PRO KAPITAL GRUPP AS :

* POSITIVE PROFIT WARNING FOR 2018 FROM AS PRO KAPITAL GRUPP

* SAYS ESTIMATES TURNOVER AND NET PROFIT OF COMPANY TO INCREASE SIGNIFICANTLY IN 2018

* SAYS PROJECTED REVENUES IN RANGE 35-40 MILLION EUR , WHICH IS AN INCREASE OF 200-250% COMPARED TO 2017

* SAYS CONCLUDE 2018 WITH A POSITIVE NET RESULT IN RANGE OF 2-3 MILLION EUR

* SAYS CHANGE IN ITS DIVIDEND POLICY AND HAS JUST PAID OUT DIVIDENDS OF 0,015EUR PER SHARE Source text : bit.ly/2DqGSqU Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.