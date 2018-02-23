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February 23, 2018 / 12:04 PM / Updated a day ago

BRIEF-Potbelly Reports Q4 GAAP Loss Per Share Of $0.29

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Potbelly Corp:

* REPORTS RESULTS FOR FOURTH FISCAL QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2017

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.08

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.29

* Q4 REVENUE ROSE 9.6 PERCENT TO $112.1 MILLION

* Q4 SAME STORE SALES FELL 2.4 PERCENT

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.37 TO $0.39

* QTRLY COMPANY-OPERATED COMPARABLE STORE SALES DECREASED 2.4%, ADJUSTING FOR IMPACT OF 14TH WEEK

* SEES 2018 FLAT COMPANY-OPERATED COMPARABLE STORE SALES GROWTH

* SEES FLAT COMPANY-OPERATED COMPARABLE STORE SALES GROWTH IN 2018

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $112.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.36 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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