BRIEF-PRA Health Sciences Reports Q4 Loss Per Share $0.25

Feb 21 (Reuters) - PRA Health Sciences Inc:
* PRA HEALTH SCIENCES, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND PROVIDES Q1 AND FY 2018 GUIDANCE
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.06 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DURING THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017, COMPANY RECOGNIZED TRANSACTION-RELATED COSTS OF $75.9 MILLION
* FY2018 REVENUE VIEW $2.32 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.02 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: