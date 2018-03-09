BRIEF-Prada sees mid-to-high single digit sales growth for 2018 as "reasonable"

March 9 (Reuters) - Italy’s Prada executives tell analysts in a post-results conference call:
* IMPLEMENTATION OF GROUP’S DIGITAL STRATEGY WELL ON TRACK
* GROUP TO CONTINUE TO TARGET DOUBLE DIGIT GROWTH FOR ONLINE SALES
* LIKE-F0R-LIKE SALES IN SECOND HALF 2017 TURNED POSITIVE
* SEES MID TO HIGH SINGLE DIGIT SALES GROWTH IN 2018 AS “REASONABLE”
* SEES OPERATING MARGIN TO IMPROVE 50-80 BASIS POINTS IN 2018
* ONLINE SALES NOW REPRESENT 4-5 PERCENT OF OVERALL SALES, TARGET TO REACH 15 PERCENT IN 2020
* RETAIL SALES HAVE GROWN 7.5 PERCENT AT CONSTANT EXCHANGE RATES SINCE THE BEGINNING OF THIS YEAR
* 2018 COULD BE “STRONGLY POSITIVELY IMPACTED” BY POTENTIAL PATENT BOX TAX BENEFITS, AS THESE WOULD INCLUDE BENEFITS FOR FOUR YEARS Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)