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BRIEF-Premier Asset Management says Q4 ‍total AUM increased to 6.1 bln stg
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October 10, 2017 / 6:26 AM / 7 days ago

BRIEF-Premier Asset Management says Q4 ‍total AUM increased to 6.1 bln stg

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - PREMIER ASSET MANAGEMENT GROUP PLC :

* Q4 ‍TOTAL AUM INCREASED TO £6.1 BILLION AS AT 30 SEPTEMBER 2017​

* ‍Q4 TOTAL NET INFLOWS OVER YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2017 OF £747M​

* Q4 ‍TOTAL NET INFLOWS OVER QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2017 OF £205M​

* “‍ECONOMIC AND BUSINESS CHALLENGES RELATING TO BREXIT ARE NO CLEARER THAN THEY WERE SEVERAL MONTHS AGO”​

* “ BREXIT UNCERTAINTY LOOKS SET TO PERSIST FOR SOME TIME YET”​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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