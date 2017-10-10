BRIEF-Premier Asset Management says Q4 ‍total AUM increased to 6.1 bln stg

Oct 10 (Reuters) - PREMIER ASSET MANAGEMENT GROUP PLC :
* Q4 TOTAL AUM INCREASED TO £6.1 BILLION AS AT 30 SEPTEMBER 2017
* Q4 TOTAL NET INFLOWS OVER YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2017 OF £747M
* Q4 TOTAL NET INFLOWS OVER QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2017 OF £205M
* “ECONOMIC AND BUSINESS CHALLENGES RELATING TO BREXIT ARE NO CLEARER THAN THEY WERE SEVERAL MONTHS AGO”
* “ BREXIT UNCERTAINTY LOOKS SET TO PERSIST FOR SOME TIME YET” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)