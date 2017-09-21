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BRIEF-President Energy says acquisition of Chevron's 100% operated interest in oil producing assets
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#Regulatory News
September 21, 2017 / 6:18 AM / a month ago

BRIEF-President Energy says acquisition of Chevron's 100% operated interest in oil producing assets

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - PRESIDENT ENERGY PLC

* ANNOUNCE ACQUISITION OF CHEVRON‘S 100% OPERATED INTEREST IN ITS OIL PRODUCING ASSETS AT PUESTO FLORES AND ESTANCIA VIEJA

* TOTAL MONIES TO BE PAID INCLUDE $400,000 PURCHASE PRICE ALREADY PAID TO CHEVRON FOR REMAINDER OF CONCESSION PERIOD TO MID NOVEMBER 2017

* TOTAL MONIES TO BE PAID RELATING TO ACQUISITION INCLUDE $15M TO BE PAID TO RIO NEGRO PROVINCE WITH A FURTHER $7M PAYABLE THROUGH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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