FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
February 14, 2018 / 7:33 AM / a day ago

BRIEF-Pricer Q4 sales up sharply, margins down

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Pricer AB:

* Q4 ‍NET SALES OF SEK 253.0 M (188.0), AN INCREASE OF 35 PERCENT COMPARED TO SAME PERIOD OF LAST YEAR​

* Q4 ‍OPERATING PROFIT OF SEK 16.9 M (16.6), CORRESPONDING TO AN OPERATING MARGIN OF 6.7 PERCENT (8.8)​

* Q4 ‍ORDER INTAKE OF SEK 231 M (180), AN INCREASE 29 PERCENT COMPARED TO SAME PERIOD OF LAST YEAR​

* Q4 ‍BACKLOG IS APPROXIMATELY SEK 133 M (95), MOST OF WHICH IS EXPECTED TO BE INVOICED IN FIRST HALF OF 2018​

* SAYS ‍BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING A DIVIDEND OF SEK 0.50 (0.50) PER SHARE FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.