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December 13, 2017 / 1:38 PM / a day ago

BRIEF-Primestone Capital Reports 5.2 Pct Stake In Tennant Co ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Tennant Co:

* PRIMESTONE CAPITAL LLP REPORTS 5.2 PERCENT STAKE IN TENNANT CO AS OF DECEMBER 4, 2017 - SEC FILING‍​

* PRIMESTONE CAPITAL - TENNANT SHOULD UNDERTAKE REVIEW PROCESS REGARDING CONSOLIDATION DEAL WITH NILFISK HOLDING A/S

* PRIMESTONE CAPITAL​ SAYS ACQUIRED TENNANT CO‘S COMMON STOCK BECAUSE IT BELIEVES THE COMMON STOCK REPRESENTS “AN ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY”

* PRIMESTONE CAPITAL - INTEND TO CONTINUE DIALOGUE WITH TENNANT AND NILFISK Source text - bit.ly/2nZGN6M Further company coverage:

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