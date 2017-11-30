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BRIEF-Principal to Expand Real Estate Investment Capabilities
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#Financials
November 30, 2017 / 7:19 PM / a day ago

BRIEF-Principal to Expand Real Estate Investment Capabilities

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Principal Financial Group Inc:

* PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC - ‍ PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS WILL ASSUME OWNERSHIP OF INTERNOS GLOBAL INVESTORS SUBJECT TO REGULATORY APPROVAL​

* PRINCIPAL FINANCIAL GROUP - ‍INVESTMENT TEAMS OF INTERNOS WILL REMAIN UNCHANGED, AND SENIOR MANAGEMENT TEAM WILL CONTINUE TO GUIDE DIRECTION OF FIRM​

* PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC - ‍BERKSHIRE CAPITAL SERVED AS FINANCIAL ADVISORS ON TRANSACTION TO PRINCIPAL​

* PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC - ‍ONCE DEAL HAS RECEIVED REGULATORY APPROVAL, INTERNOS WILL BECOME PRINCIPAL REAL ESTATE INVESTORS EUROPE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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