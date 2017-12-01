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BRIEF-Protea Biosciences Group Says Board Determined It Will Be Required To File Voluntary Petition For Reorganization Under Chapter 11
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December 1, 2017 / 9:45 PM / a day ago

BRIEF-Protea Biosciences Group Says Board Determined It Will Be Required To File Voluntary Petition For Reorganization Under Chapter 11

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Protea Biosciences Group Inc:

* PROTEA BIOSCIENCES GROUP INC - ON NOV 30, BOARD OF CO DETERMINED IT WILL BE REQUIRED TO FILE VOLUNTARY PETITION FOR REORGANIZATION UNDER CHAPTER 11

* PROTEA BIOSCIENCES GROUP INC - COMPANY INTENDS TO FILE CHAPTER 11 CASE ON FRIDAY, DECEMBER 1, 2017

* PROTEA BIOSCIENCES GROUP INC - COMPANY WILL CONTINUE TO OPERATE ITS BUSINESS AT A REDUCED LEVEL AS A DEBTOR-IN-POSSESSION UNDER JURISDICTION OF COURT Source text: [bit.ly/2kjjm7j] Further company coverage:

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