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#Regulatory News
December 11, 2017 / 10:31 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Proteostasis Therapeutics Announces Positive Clinical Results From Cystic FibrosisStudies

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Proteostasis Therapeutics Inc:

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS ANNOUNCES POSITIVE CLINICAL RESULTS FROM STUDIES OF PTI-428, PTI-801 AND PTI-808 IN HEALTHY VOLUNTEERS AND PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS INC - 28-DAY STUDY CONTINUES TO CONFIRM SAFETY PROFILE OF PTI-428 IN THAT IT WAS GENERALLY WELL TOLERATED

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS INC - PTI-808 WAS FOUND TO BE GENERALLY WELL TOLERATED

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS INC - RESULTS OF PTI-428 MEET EFFICACY ENDPOINT IN 28-DAY STUDY IN CF PATIENTS ON BACKGROUND ORKAMBI Source text for Eikon: Further company coverage:

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