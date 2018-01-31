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January 31, 2018 / 7:32 AM / Updated a day ago

BRIEF-PRS REIT Says To Declare Maiden Dividend Of 1.5 Pence Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Prs Reit Plc:

* TO DECLARE A MAIDEN DIVIDEND OF 1.5 PENCE PER ORDINARY SHARE FOR PERIOD TO 31 DECEMBER 2017

* DIVIDEND WILL BE PAID AS AN ORDINARY UK DIVIDEND AROUND MID-MARCH 2018 TO SHAREHOLDERS ON REGISTER AS AT 16 FEBRUARY 2018

* AS AT 31 DECEMBER 2017, COMPANY‘S UNAUDITED EPRA NAV AND IFRS NAV PER ORDINARY SHARE WERE 98.2 PENCE

* CO AND SIGMA PRS MANAGEMENT LTD HAS CONCLUDED ITS DISCUSSIONS WITH LENDERS TO SECURE 200 MILLION STG OF DEBT FINANCING Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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